ŁKSG wicemistrzem Polski. Drugi medal sekcji piłki siatkowej w tym roku

Drużyna z Łodzi przyjechała do stolicy w osłabionym składzie.

- Absencja najlepszej zawodniczki Edyty Kucharskiej nie napawała optymizmem przed pierwszym gwizdkiem - informuje trener Łukasz Zieliński. - Zawody rozgrywane były systemem "każdy z każdym".

W pierwszym meczu ŁKSG zmierzył się z drużyną MKSN Mazowsze Warszawa. Łodzianki wygrały ten mecz 3:1. W drugim spotkaniu nasze siatkarki spotkały się z drużyną MIG Gliwice. Łodzianki popełniając dużo błędów własnych w ataku przegrały 0:3. W ostatnim dniu zmagań ŁKSG przystąpił do rywalizacji z drużyną Świt Wrocław. Drużynie z Dolnego Śląska do zdobycia mistrzostwa Polski potrzebne były wygrane dwa sety. Zdeterminowane wrocławianki dopięły swego, ale końcowy wynik meczu okazał się korzystniejszy dla naszych siatkarek. Łodzianki wygrały to spotkanie 3:2 i zostały wicemistrzyniami Polski.

Jest to drugi medal sekcji piłki siatkowej w Łódzkim Klubie Sportowym Głuchych w tym roku. Mężczyźni kilka dni wcześniej zajęli także drugie miejsce w Mistrzostwach Polski.