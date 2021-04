Łódź. Akt oskarżenia w sprawie byłego prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej "Śródmieście" trafił do Sądu Okręgowego.

Na poczet przyszłych kar prokuratura zajęła mu cztery mieszkania w Łodzi i Warszawie oraz działkę budowlaną w powiecie łaskim. Oprócz byłego prezesa przed sądem stanie jego ówczesny zastępca, 63-letni Tomasz B., który – jak twierdzi prokuratura – działał wspólnie i w porozumieniu z Krzysztofem D. Akt oskarżenia w tej sprawie trafił właśnie do Sądu Okręgowego w Łodzi.

Żmudne śledztwo trwało aż osiem lat

To jedna z najsłynniejszych afer w Łodzi. Jej bohater to były wszechmocny i wszechwładny prezes spółdzielni „Śródmieście”. Dlatego powszechnie nazywano go „królem Manhattanu”, jako że bloki-wieżowce należące do spółdzielni stoją na osiedlu Manhattan w centrum Łodzi. Z zawodu jest inżynierem mechanikiem. Obecnie przebywa na emeryturze. O jego upadku i zatrzymaniu przez policję było bardzo głośno.

Ruszyło żmudne śledztwo, które trwało aż osiem lat. Zakończyło się aktem oskarżenia, z którego wynika, że gdy spółdzielnia wpadła w poważne tarapaty finansowe, to prezes Krzysztof K. - zamiast wystąpić z wnioskiem o upadłość – zaciągał pożyczki u developera, które jeszcze bardziej pogrążyły SM „Śródmieście”.