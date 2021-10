Łódź: Gruzin zaatakował małoletnią na tle seksualnym na Górnej! Został tymczasowo aresztowany. Grozi mu do 15 lat więzienia

Zwabił dziewczynkę do sklepu i zaciągnął na piętro

Do zdarzenia doszło w godzinach porannych we wtorek 12 października w Łodzi na osiedlu Górna. Z ustaleń śledczych wynika, że nieletnia szła ulicą, natomiast Gruzin podstępem zwabił ją do sklepu, w którym pracował.