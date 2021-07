Łódź. Intensywne śledztwo w sprawie zabójstwa kobiety w parku Na Zdrowiu. Policja poszukuje trzech mężczyzn i apeluje o pomoc

Policja apeluje o pomoc i zwraca się m.in. do trzech mężczyzn, którzy feralnego wieczoru przebywali w rejonie parku, a których widać na nagraniach ulicznego monitoringu.

- Pierwszy mężczyzna poruszał się około godz. 19 ul. Krakowską i Krzemieniecką w kierunku ul. Retkińskiej. Jest krępej budowy ciała. Posiada zarost na twarzy. Ubrany był w ciemną kurtkę i spodnie, buty typu sportowego oraz ciemną czapkę z jasnym kwadratowym emblematem na przodzie. Poruszał się w charakterystyczny sposób. Drugi mężczyzna w godz. 18:27-19:45 zaparkował granatowego opla astra II combi na parkingu przy parku Na Zdrowiu od strony ul. Srebrzyńskiej, na wysokości bloków przy ul. Praussa, a następnie wszedł do parku. Ma on wysportowaną sylwetkę. Ubrany był w ciemną kurtkę, jasne spodnie, buty z białą podeszwą i ciemną czapkę z jasnym kwadratowym emblematem na przodzie. Ma on krótkie włosy, częściowo wygolone. Trzeci mężczyzna około godz. 19:30 szedł ul. Krakowską: od ul. Michałowicza w kierunku ul. Biegunowej. Był ubrany w luźną, zimową kurtkę poprzecznie pikowaną z dużym kapturem, miał przewieszoną przez ramię saszetkę, a na twarzy maseczką. Szedł dynamicznym krokiem – informuje Joanna Kącka, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.