Łódź. Kolejna rozprawa w sądzie na procesie komornika. Jako świadek zeznawał przedsiębiorca

Biznesmen, dla którego ściągano długi

Jako świadek zeznawał przedsiębiorca, 58-letni Sławomir M., współwłaściciel przedsiębiorstwa, które zajmowało się handlem nasionami. Z jego zeznań wynikało, że nie wszyscy kontrahenci regularnie płacili za dostawy produktów. Dlatego najpierw prowadzono z nimi rozmowy i proponowano spłatę długów na raty lub z opóźnieniem. Jeśli to nie pomagało, to sprawę długów kierowano do kancelarii prawniczej w Łodzi. Ta z kolei angażowała kancelarię komorniczą, która – mając zgodę sądu – przystępowała do egzekucji komorniczej. I właśnie w tej kancelarii komorniczej pracował oskarżony Michał K., który ściągając długi od dwóch firm dla spółki Sławomira M., nieprawidłowo zajął ciągnik i samochód.

Surowe grzywny za nieobecność w sądzie

We wtorek miało jeszcze zeznawać dwoje ważnych świadków, Ewelina K. i Łukasz K., którzy jednak nie przybyli na rozprawę. Dlatego sędzia Ewa Jaworska – Głosek ukarała ich grzywnami po tysiąc złotych. Być może to poskutkuje, bowiem na razie nie zastosowała wobec nich środków przymusu i doprowadzenia do sądu przez policjantów.