Łódź. Kosiarze koszą trawę i wybijają szyby w przejeżdżających autobusach MPK. Jakie są skutki?

Kosiarze koszą, a kamienie lecą

Do takich zdarzeń doszło w ciągu dwóch dni z rzędu. We wtorek 17 sierpnia autobus MPK linii 90 B wyjechał z zajezdni, aby udać się na swoją stałą trasę: od Janowa przez Bedoń i Małczew do Brzezin. Kiedy o godz. 11.50 znalazł się w rejonie ul. Nowe Sady i ul. Waltera Jankego musiał nagle zatrzymać się z powodu dziury w szybie. Okazało się, że podczas koszenia trawy na poboczu kamień spod kosiarki spalinowej „wystrzelił” i wybił boczną szybę. Na szczęście nikomu nic się nie stało.

Do podobnej sytuacji doszło w poniedziałek 16 sierpnia, też w południe, w rejonie ul. Wielkopolskiej i al. Włókniarzy. Tym razem przez kosiarzy został „ostrzelany” - oczywiście przypadkowo – autobus MPK linii 78 jadący w stronę ul. Zachodniej. Wprawdzie kamień wybił boczną szybę, ale i w tym przypadku nikt z pasażerów nie ucierpiał.

Jak nas poinformowała Agnieszka Magnuszewska, rzecznik prasowy spółki MPK Łódź, w obu przypadkach autobusy musiały zawrócić do zajezdni, zaś straty spowodowane wymianą zniszczonych szyb zostaną oszacowane.