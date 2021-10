Łódź. Miłośnicy kąpieli w lodowatej lodzie rozpoczęli nowy sezon w kąpielisku Arturówek Wiesław Pierzchała

Około stu „morsów” kąpielą w lodowatej wodzie w łódzkim Arturówku rozpoczęło w niedzielne południe nowy sezon. I tak będzie w każdą niedzielę – aż do kwietnia. „Najgoręcej” robi się zimą, gdy temperatura wody spada do 1,5 stopnia C i trzeba w lodzie rąbać przeręble, aby się do niej dostać.