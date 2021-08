Łódź. Na razie w centrum miasta uruchomiono 30 stacji z 300 rowerami. Docelowo będzie 150 stacji i 1,5 tysiąca rowerów

Rowery miejskie wystartowały w tym sezonie ze sporym poślizgiem. Powód? Pandemia i problemy z dostawami i montażem rowerów. To mamy już za sobą i w nocy z piątku na sobotę rowery pojawiły się na stacjach. Czy wystąpiły jakieś kłopoty?

- Obyło się bez problemów. Nie mieliśmy sygnałów, że jakiś rower jest uszkodzony lub że nie można go wypożyczyć. Zresztą wszystkie rowery przed skierowaniem do stacji zostały dokładnie sprawdzone pod kątem ich sprawności. Od rana do godzin popołudniowych zanotowaliśmy 300 wypożyczeń. Można było odnieść wrażenie, że były to wypożyczenia testujące na krótkie dystanse. Łodzianie na razie wypożyczali rowery z ciekawości, aby zobaczyć jak wyglądają i jak działają – mówi Marcin Jeż, dyrektor ds. rozwoju firmy Homeport Poland, która z władzami Łodzi podpisała umowę na rowery publiczne do 30 listopada 2024 roku. Wartość kontraktu - 26 mln zł.