Łódź: ogłoszono konkurs na nowego komendanta Straży Miejskiej. Ma być "sprawnym pod względem fizycznym i psychicznym"

- Stoję, całym sercem po stronie miasta - mówił w czwartek komendant Polit. - Jeżeli moi funkcjonariusze mają egzekwować jakiekolwiek przepisy, to te przepisy powinny mieć mocne uwarunkowania prawne. Niestety, obecnie orzecznictwo sądowe zmierza w kierunku tego, że czynności, do których jesteśmy delegowani, nie są nawet dobrze widziane z punktu widzenia interesu publicznego. To są nasi przedsiębiorcy, to są nasi mieszkańcy, to są ludzie, którzy, tak naprawdę, wkładają serce i też finanse do budżetu naszego miasta.