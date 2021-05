Łódź: prezes Atlas Areny zrezygnował ze stanowiska. Członek zarządu MPK również. Długo jednak nowej pracy nie szukali... 29.05.2021

Maciaszczyk złożył rezygnację na posiedzeniu rady nadzorczej MAKiS w czwartek (27 maja) po południu. Wśród obecnych prezesów miejskich spółek w Łodzi, Maciaszczyk to prawdziwy weteran. Na stanowisko prezesa Atlas Areny powołał go jeszcze w 2010 r. Tomasz Sadzyński, p.o. prezydenta Łodzi po referendum, w którym łodzianie odwołali ze stanowiska prezydenta Jerzego Kropiwnickiego, a prezydent Hanna Zdanowska (PO) utrzymała go na tym stanowisku.

Jeszcze tego samego dnia, tyle, że wieczorem Maciaszczyk został powołany na wiceprezesa MPK. Stanowisko z trzyosobowym zarządzie miejskiego przewoźnika zwolnił mu Sławomir Worach, który zrezygnował z posady członka zarządu. Worach to były łódzki radny, a potem poseł PiS, który do Sejmu wszedł w 2009 r. w miejsce zmarłego Piotra Krzywickiego. Worach został jednak pominięty przez PiS przy układaniu łódzkiej listy do Sejmu przed wyborami w 2011 r., co było sporym zaskoczeniem. Mówiło się wówczas, że ma świetne relacje z ówczesnym wiceprezydentem Łodzi Krzysztofem Piątkowskim, byłym członkiem PiS, a ten na pewno "zagospodaruje go w Urzędzie Miasta Łodzi bądź którejś z miejskich spółek. I tak były poseł trafił do MPK, choć nie od razu do zarządu.