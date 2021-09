Łódź. Proces w Sądzie Okręgowym o wyłudzanie pieniędzy od starszych osób za pomocą metody "na policjanta"

Śledczy postawili mu dwa podstawowe zarzuty: udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz dokonanie lub usiłowanie sześciu oszust polegających na wyłudzeniu kilkuset tysięcy złotych za pomocą metody „na policjanta”. Do tych przekrętów doszło w Skierniewicach i innych częściach Polski. Rola oskarżonego polegała na tym, że był kurierem, czyli przekazywał wyłudzone pieniądze. Do tej pory nie był notowany. Grozi mu do ośmiu lat więzienia.

Nie przyznał się do udziału w gangu i wyłudzenia 130 tys. zł

Zapytany przez sędzię Agnieszkę Boczek, czy przyznaje się do winy, Bartosz G. oznajmił, że przyznaje się z wyjątkiem dwóch zarzutów: udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i wyłudzenia około 130 tys. zł.

- Zorganizowana grupa przestępcze jest wtedy, gdy jej członkowie się znają, działają wspólnie i w porozumieniu. Tymczasem ja nikogo nie znałem i nic nie wiedziałem o strukturze i hierarchii grupy. Miałem kontakt tylko z jedną osoba, która dzwoniła do pokrzywdzonych – oznajmił Bartosz G.