Łódź. Sesja Rady Miejskiej przełożona o tydzień. "Pan przewodniczący jedzie na manifestację"

Samorządowcy z całego kraju mają przybyć pod Sejm 13 października, by wspólnie zaprotestować przeciw wprowadzaniu przez rząd PiS programu "Polski Ład", który według samorządowców, głównie związanych z opozycją, przyniesie ogromne straty budżetom samorządów, a ma obowiązywać od stycznia 2022. Na manifestacji pod Sejmem ma być również Marcin Gołaszewski.

Radni opozycyjnego PiS ironizują, że sesja mogłaby odbyć się w terminie bez przewodniczącego Gołaszewskiego, tyle tylko, że nie chce on tracić okazji na lans, a poza tym swoją absencją dałby okazję do lansu wiceprzewodniczącemu Bartłomiejowi Domaszewiczowi, potencjalnemu rywalowi na tej samej liście wyborczej do Sejmu.