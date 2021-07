Łódź. Spór o prawo do zabytkowej willi Herbsta, w której jest muzeum. Sprawa trafiła do sądu i prokuratury Wiesław Pierzchała

Trwa spór o słynną willę Edwarda Herbsta – jedną z wizytówek Łodzi. Tajemniczy spadkobierca dawnych właścicieli wystąpił o zwrot części zabytkowej nieruchomości. Władze samorządowe miasta i województwa nie chcą o tym słyszeć. Dlatego sprawa trafiła do sądu. I do prokuratury, ponieważ magistrat podejrzewa, że w sprawie tej mogło dojść do oszustwa i próby wyłudzenia.