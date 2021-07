Łódź. Strefa Płatnego Parkowania na al. Unii i ul. Krakowskiej. Wiadomo, ile będzie miejsc parkingowych ZDJĘCIA

SPP przy al. Unii Lubelskiej i ul. Krakowskiej będą pierwszymi podstrefami ulokowanymi poza centrum miasta, a decyzja ma związek m.in. z szykowanym na jesień otwarciem Orientarium przy Miejskim Ogrodzie Zoologicznym. Nikt oficjalnie nie mówił jeszcze o stawkach, ale jest bardzo prawdopodobne, że wprowadzone zostaną opłaty z podstref A i C, czyli najdroższych, podniesionych w centrum od 1 czerwca do 4 zł za pierwszą godzinę, za drugą 4,50 zł, natomiast za trzecią 5 zł. Parkomaty staną po obu stronach al. Unii między stadionem, na którym mecze rozgrywa Łódzki Klub Sportowy a ul. Konstantynowską, a także w tzw. starym śladzie ul. Krakowskiej przy ul. Minerskiej.

Na lipcowej sesji o szczegóły dopytywali radny. Według informacji ZDiT powstanie tam 380 miejsc postojowych, a by tę liczbę osiągnąć, po stronie wschodniej al. Unii, miejsca na których dziś parkują autokary, zostaną przystosowane do parkowania dla samochodów osobowych. Co do ul. Krakowskiej na razie szczegółów brak. Pojawiła się tylko informacja, że trwają badania napełnienia miejsc postojowych w okresie letnim.