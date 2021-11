Łódź. Szantażowała przyjaciela jego nagimi zdjęciami! W wyniku zasadzki na Bałutach policjanci zatrzymali 30-letnią szantażystkę

Przesłał jej swoje nagie zdjęcia

Bohaterką tej seksafery jest 30-letnia kobieta. Śledczy ustalili, że w ramach telefonicznej korespondencji SMS pokrzywdzony przesłał jej swoje nagie zdjęcia. Był to błąd, bowiem po otrzymaniu fotografii 30-latka zaczęła go szantażować. Zagroziła, że jeśli nie zapłaci, to opublikuje erotyczne fotografie za pomocą portali internetowych.