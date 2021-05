Łódź. Wiele kwiatów zakwitło w odnowionych ogrodach przy zabytkowych pałacach Izraela Poznańskiego oraz braci Steinertów

– Inwestycja w pałacu Izraela Poznańskiego to nie tylko rewitalizacja samego budynku, ale również odnowienie ogrodu. Cieszy nas, że już możemy podziwiać ten jeden z najciekawszych i najstarszych ogrodów Łodzi. Opiekę nad ogrodem w 1992 roku przejęło Muzeum Miasta Łodzi i od tego czasu prowadzi prace nad przywróceniem jego świetności. Projekty konserwacji nawiązywały do planów projektanta ogrodu Leona Grabowskiego. Przeprowadzono inwentaryzację i wykonano plan nasadzeń w oparciu o dostępny materiał ikonograficzny – mówi Olga Kassyańska z Zarządu Inwestycji Miejskich w Łodzi.

Ogród ten w maju 2017 roku wpisano do rejestru zabytków. Ma tylko pół hektara, niemniej jest wielce interesujący ze względu na spacerowy charakter i rosnące tam stare drzewa – na przykład unikatowy jawor i rzadkie odmiany klonu pospolitego. Dawniej było zupełnie inaczej, bowiem pierwotny ogród przy pałacu Izraela Poznańskiego ciągnął się od ul. Ogrodowej do ul. Drewnowskiej. Do naszych czasów zachowała się architektura obecnego podjazdu, rotunda i schodki prowadzące do alejek oraz latarnie gazowe w formie posągów przedstawiających strażników trzymających pochodnie. W ogrodzie nadal można podziwiać roślinność pamietającą pierwszych właścicieli.