Łódź: Wody Polskie chcą od ZWiK wyjaśnień w sprawie podwyżki opłat za wodę. W województwie łódzkim największe podwyżki w skali kraju

Obecna taryfa w Łodzi - 8,83 zł za metr sześcienny wodościeku – obowiązuje jeszcze do połowy czerwca 2021 r. W projekcie nowej zaproponowano wyższe stawki: 9,76 zł w pierwszym roku, 10,7 zł w drugim roku i 11,72 zł w trzecim roku, czyli w sumie o około 40 proc. niż w obecnie obowiązującej.

Według naszych nieoficjalnych informacji, pytania poznańskiego RZGW, oddziału Państwowego Przedsiębiorstwa Wodnego Wody Polskie, dotyczą czynszu dzierżawnego i podatku od nieruchomości. Czynsz, który za korzystanie z sieci wod-kan, ZWiK odprowadza rocznie do Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej wynosi ponad 92 mln zł i jest wyższy zarządzeniem prezydent Łodzi o 25 mln zł, z kolei podatek od nieruchomości to ponad 32 mln zł i ma wzrosnąć o ponad 3 mln zł do 2024 r., czyli w trakcie trwania nowej taryfy. Obie opłaty mają spory wpływ na cenę wodościeku, którą opłacają mieszkańcy Łodzi, a konkretnie – na jego podwyżkę.