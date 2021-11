Łódź. Wpadł z heroiną i ręcznym miotaczem gazu! Policyjna akcja z udziałem dwóch radiowozów

Policjanci z wydziału do walki z przestępczością narkotykowa Komendy Miejskiej Policji w Łodzi od pewnego czasu tropili pewnego 45-latka. Podejrzewali, że wielokrotnie notowany mężczyzna powrócił do przestępczego rzemiosła. Nie pomylili się.

Radiowozy zablokowały podejrzanego

Widząc co się dzieje 45-letni pasażer – kierowca pojazdu był „czysty” i nie usłyszał żadnych zarzutów – szybko uchylił okno i wyrzucił tajemniczy pakunek. Okazało się, że były w nim narkotyki, których za wszelką cenę chciał się pozbyć. Jego plan zakończył się fiaskiem.

Stróże prawa zaatakowali 23 listopada o godz. 18 na ul. Szczecińskiej w Łodzi na Bałutach. Podczas akcji użyli dwóch radiowozów, które po włączeniu sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej zablokowały z przodu i z tyłu wytypowany i obserwowany samochód. Była to alfa romeo, która w ten sposób znalazła się w pułapce.

Był agresywny i stawiał opór

- W trakcie zatrzymania 45-latek był agresywny, stawiał czynny opór, szarpał się i wyrywał. Później w rozmowie z policjantami przyznał się, że widząc nadjeżdżające radiowozy, z obawy przed konsekwencjami, chciał pozbyć się posiadanej heroiny. Policjanci przeszukali też jego miejsce zamieszkania, gdzie znaleźli wagę elektroniczną, ponad 13 tysięcy złotych, ręczny miotacz gazu oraz kolejne narkotyki. W sumie stróże prawa zabezpieczyli blisko 15 gramów heroiny oraz 14 butelek metadonu o pojemności 70 ml każda – zaznacza Katarzyna Zdanowska z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.

Podczas przesłuchania 45-latek usłyszał zarzuty posiadania znacznych ilości środków odurzających, co jest zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 10. Zgodnie z decyzją sądu został on tymczasowo aresztowany. Śledztwo w tej sprawie prowadzą policjanci Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego KMP w Łodzi pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Łódź - Bałuty.