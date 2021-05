Łódzcy curlerzy na podium mistrzostw Polski par mieszanych. Zdjęcia

- Cieszy nas fakt ukończenia rywalizacji na podium, musimy jednak przyznać, że brąz to wynik poniżej naszych oczekiwań. W tym sezonie udało nam się dopracować wiele technicznych elementów gry i znacząco poprawić naszą skuteczność. W tym aspekcie upatrywaliśmy naszych szans na zwycięstwo. W kluczowym momencie popełniliśmy jednak błąd taktyczny - przyznaje Adela Walczak. - Mistrzostwa były dla nas wyjątkowo krótkie i intensywne, brakowało trochę czasu na właściwą regenerację i sen, borykaliśmy się też z niespodziewanymi problemami natury medycznej (m.in. już po turnieju dowiedziałam się, że całe zawody zagrałam ze złamaną kością śródstopia). Wszystko to mogło zaważyć na naszej nieco słabszej dyspozycji w drugiej połowie turnieju. Na plus oceniamy za to doskonałe warunki lodowe przygotowane przez icemastera Michała Zakrzewskiego w hali Curling Łódź - dodaje. Miejsca 5-6 zajęły kolejne łódzkie pary: Zuzanna Rybicka / Bartosz Dzikowski oraz Katarzyna i Aleksander Grzelkowie.

Wewnętrzną sprawą curlerów POS-u były mistrzostwa w curlingu na wózkach. Rywalizację par mieszanych wygrali Joanna Kozakiewicz i Michał Daszkowski, którzy pokonali w finale Agatę Małachowską i Łukasza Waszka. - Bardzo się cieszę, że te mistrzostwa Polski w ogóle doszły do skutku, mimo wielu przeciwności. Dla nas, zawodników i zawodniczek na wózkach to szczególnie ważne, bo pary mieszane na wózkach to absolutna nowość - trenowaliśmy do tej konkurencji dopiero pierwszy sezon, więc to naprawdę było dla nas bardzo ważne. Atmosfera na zawodach była doskonała, a zdobycie złotego medalu w parach wraz z Joanną Kozakiewicz było przysłowiową "wisienką na torcie" i dało nam naprawdę mnóstwo radości satysfakcji! - mówi Michał Daszkowski.

Rywalizacja drużyn na wózkach padła łupem drużyny POS FAR w składzie Łukasz Waszek (skip), Eugeniusz Błaszczak, Radosław Grad, Agata Małachowska, Michał Matusiak. W mistrzostwach seniorów 50+ najlepsi okazali się natomiast gdańszczanie pod wodzą Henryka Skowrońskiego. Najlepsza z drużyn POS-u (skip Jacek Szeliga) uplasowała się na najniższym stopniu podium.