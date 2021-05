Łodzianie w czasach PRL? Zobacz, zdjęcia Łodzi z czasów PRL! Łódź w latach 80-tych XX wieku! Łódź na starych zdjęciach! 15.05.2021

Lata osiemdziesiąte. Jak wyglądała wtedy Łódź?

Były to czasy, że auta nie były dostępne powszechnie. By je kupić trzeba było najpierw zrobić tzw. przedpłatę. W 1981 roku w Łodzi było ponad 55 tysięcy takich przedpłat. Najwięcej na „malucha”, bo 42 tysiące. W 1982 roku chciało go otrzymać 15 tysięcy osób, a w 1985 – 11 tysięcy łodzian.