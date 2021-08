Łodzianin Kajetan Duszyński odebrał złoty medal olimpijski w Tokio i wysłuchał Mazurka Dąbrowskiego

Około południa czasu lokalnego, czyli 5 nad ranem w Polsce, złota sztafeta mieszana 4x400 m uczestniczyła w ceremonii medalowej na Stadionie Olimpijskim w Tokio. „Mazurka Dąbrowskiego” wysłuchała drużyna w składzie Karol Zalewski, Natalia Kaczmarek, Justyna Święty-Ersetic i Kajetan Duszyński z AZS Łódź.

- Wczoraj płakałam, dzisiaj, jak otworzyłam oczy, dalej płakałam - mówiła dla TVP Justyna Święty-Ersetic. - Marzyliśmy o medalu, ale złoto?

Świętowanie?

- Przez cztery i pół godziny odpisywałem na wiadomości z gratulacjami, które otrzymałem od znajomych - mówił Kajetan Duszyński. - Aż mnie kciuki bolały. Nie ma co ukrywać, moje życie się zmieniło. To uczucie nie do opisania, coś magicznego jest w tych olimpijskich zawodach. Zdobycie medalu to spełnienie każdego sportowca. Generalnie wolałem być underdogiem w tych zawodach, ale zostałem Kapitano. Teraz zaczyna się presja, z którą na kolejnych zawodach trzeba będzie sobie radzić.