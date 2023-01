Łodzianin przystępuje do walki o Bilardowe Mistrzostwo Świata. W puli nagród 1,5 miliona złotych

Za nami losowanie, które wyłoniło 64 pary kwalifikacyjne. Batkowski już na samym starcie trafił na wymagającego rywala. Jest nim Austriak, Mario He, który w rankingach Matchroom plasuje się na wysokim 5. miejscu. – Na mistrzostwach świata nie ma słabych rywali i niezależnie z kim grać będą nasi zawodnicy, muszą dać z siebie wszystko.Sebastian ma najtrudniej, jednak jest w dobrej formie, co pokazał zdobywając niedawno mistrzostwo Polski i stać go na awans do kolejnej rundy – mówi Grzegorz Kędzierski, wiceprezes Polskiego Związku Bilardowego. Największe nadzieje kibiców znad Wisły na zwycięstwo podczas World Pool Championship pokładane są w Wiktorze Zielińskim. Rywalem najwyżej sklasyfikowanego Polaka w rankingu Matchroom (7) oraz lidera rankingu Europy będzie Marokańczyk, Aziz Moussati. Zdaniem ekspertów to właśnie poznaniak ma ogromne szanse na sięgnięcie po złoto. Spośród Polaków duże szanse na ostateczny sukces ma też mistrz świata w odmianę 10-bil, Wojciech Szewczyk, a także mistrzowie Europy – Mieszko Fortuński i Konrad Juszczyszyn. Pierwszy z wymienionych zagra z Katarczykiem, Basharem Hussainem Abdulem Majeedem, natomiast Fortuński, rozegra mecz z norweskim bilardzistą, Emilem Andre Gangflotem. Do pary z Juszczyszynem przypisany został Austriak, Daniel Guttenberger.

Pary kwalifikacyjne reprezentantów Polski:

Mistrzostwa Świata w Bilard 9-bil odbędą się w Kielcach

Już 1 lutego w Targach Kielce rozpocznie się jedna z najważniejszych bilardowych imprez na świecie, a więc World Pool Championship. Tego dnia w największym mieście województwa świętokrzyskiego do zmagań przystąpi 128 najlepszych bilardzistów reprezentujących 46 krajów. Za organizację wydarzenia w Kielcach odpowiedzialna jest znana organizacja sportowa Matchroom. Produkowany przez nią sygnał telewizyjny trafi do największych platform streamingowych, takich jak Sky Sports, DAZN, Foxtel, czy obecne w naszym kraju Viaplay, co jest gwarantem dotarcia obrazu z mistrzostw do niemal każdego zakątka świata.

– Jesteśmy najlepszymi promotorami sportu, co udowadniamy rosnącymi słupkami oglądalności każdego organizowanego przez nas wydarzenia. Mamy duże pokrycie transmisyjne, a choćby media społecznościowe pokazują, że bilard w Wielkiej Brytanii jest w stanie przebić boks. Posiadamy niezbędne narzędzia, by uczynić „dziewiątkę” czołowym, profesjonalnym oraz globalnym sportem bilardowym, co na razie nie ma miejsca. Jesteśmy w stanie to zrobić – uważa Emily Frazer, dyrektor Matchroom.

Bilardowe mistrzostwa świata potrwają do 5 lutego. Tego dnia poznamy nowego mistrza świata. Do obrony tytułu przystępuje ubiegłoroczny mistrz, Shane Van Boening. Stawką turnieju jest nie tylko tytuł najlepszego bilardzisty globu, ale również duże pieniądze. Łączna pula nagród wyniesie przeszło 1,5 miliona złotych!

Mistrzostwa Świata w Bilard 9-bil są sankcjonowane przez WPA (Światową Federację Bilardową) organizowane przez Matchroom Multi Sport wspólnie z Polskim Związkiem Bilardowym.

Sponsorem mistrzostw jest PKN ORLEN, ENEA Elektrownia Połaniec, Nosan. Dofinansowano ze środków budżetu państwa z części, której dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki. Partnerem Mistrzostw jest Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Miasto Kielce, Świętokrzyskie Stowarzyszenie Sportowe.

Transmisja na żywo prowadzona jest do kilkudziesięciu krajów na całym świecie, między innymi przez: VIAPLAY (Polska), SKY Sports, DAZN.