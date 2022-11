Łodzianka i pabianiczanin z tytułami mistrzów świata i Polski w kulturystyce

Olga w mediach społecznościowych napisała: „Wygrywam Mistrzostwa Polski, tym samym kończę sezon jesienny z wielkim przytupem. Wracam do rodziny i znajomych, ale i do dalszego etapu przygotowań. To był piękny sezon, wygrana Polska i Świat. To nie koniec. Chcę iść po więcej!”

Warto też dodać, że ta sama Olga oraz mieszkający w Pabianicach Mariusz Bałaziński wrócili kilka dni temu z Santa Susanna w Hiszpanii, gdzie zdobyli tytuł Mistrzów Świata Federacji IFBB w kategorii mixed pairs. To spory wyczyn, zważywszy na fakt, że pary mieszane w kulturystyce polskiej to rzadkość. - Chcieliśmy do tego wrócić i zrobić to na jak najwyższym poziomie - mówi Olga Kelm. - Dzięki konsekwencji i olbrzymiej liczbie wyrzeczeń udało się nam dotrzeć na sam szczyt.

Olga Kelm ma 40 lat, przygodę z kulturystyką zaczęła stosunkowo niedawno, bo 2,5 roku temu, a już jest mistrzynią świata. W Hiszpanii zdobyła także brązowy medal Pucharu Świata Kobiet w kategorii bodyfitness. Jest także trenerką personalną, fotografką i specjalistką ds. social media m.in. w Teatrze Komedii Impro w Łodzi.

Mariusz Bałaziński jest od niej o 12 lat starszy, jest trenerem II klasy z kulturystyki oraz podnoszenia ciężarów i nauczycielem wychowania fizycznego w Zespole Szkół Specjalnych w Pabianicach. Zdobył już wiele nagród w kraju i na świecie, teraz wywalczył wspólny tytuł z Olgą Kelm. Na tych samych mistrzostwach świata został również brązowym medalistą w kulturystyce w kategorii Masters.