Łodzianka Kinga Wyrwas z PSV Łódź w Bayernie Monachium

- W tym roku Kinga zadebiutowała w LSS Legia Ladies Warszawa piłka seniorska - mówi trener piłkarski Mariusz Rachubiński. - Została także powołana na mistrzostwa kadr wojewódzkich U-15 oraz na Akademię Młodych Orłów w Wałbrzychu. Przyznam, że nie liczyliśmy, ze aż tak szybko to wszystko pójdzie. To dowód, że ciężka praca, cierpliwość i ambicja przybliżają do realizacji marzeń.Dodam, że Kinga rywalizuje z chłopcami w swoim roczniku i podczas meczów zwraca uwagę swoimi nieprzeciętnymi umiejętnościami i pracą na boisku. Zaproszenie na testy do Bayernu Monachium, gdzie gwiazdą jest najlepszy obecnie piłkarz świata Robert Lewandowski, to wielkie wyróżnienie dla całego naszego klubu. Oczywiście byłoby pięknie, gdy została w Monachium, ale już samo zaproszenie z tak uznanego klubu to niebywała sprawa. Wszyscy jesteśmy tym podekscytowani.To także docenienie pracy wszystkich szkoleniowców pracujących w PSV Łódź