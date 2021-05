Łodzianka nominowana do Billie Jean King Cup Heart Award. Druga Polka po Agnieszce Radwańskiej Dariusz Kuczmera

Urodzona w Łodzi Magdalena Fręch została nominowana przez Międzynarodową Federację Tenisową do nagrody Billie Jean King Cup Heart Award. Od dzisiaj (od godziny 15.00), do 14 maja (do godz. 13.00), każdy może oddać głos na zawodniczkę LOTOS PZT Team poprzez panel: https://itf.tell-us-what-you-think.com/s3/Billie-Jean-King-Cup-Heart-Award-2021-Play-offs