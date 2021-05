Łódzki dominikanin Adam Szustak klął i krytykował słowa abp. Stanisława Gądeckiego. Został wezwany na dywanik

Kontrowersyjne słowa ojca Adama Szustaka padły podczas wywiadu udzielonego Karolowi Paciorkowi, twórcy kanału "Imponderabilia" na portalu YouTube. Łódzki zakonnik mówił o wyjaśnianiu głośnych przypadków pedofilii i wykorzystywania seksualnego w polskim Kościele, które nurtują wiernych.

Przyznał, że nie wierzy w działania biskupów, bo zajmują ich zupełnie inne kwestie. Przywołał słowa przewodniczącego episkopatu abp. Stanisława Gądeckiego, który 3 maja, po obradach episkopatu na Jasnej Górze wypowiadał się o wyzwaniach duszpasterskich na czas po pandemii i pilnej potrzebie zwiększenia limitów wiernych w kościołach i powrotu ich do świątyń.

To zestawienie sprawiło, że zakonnikowi puściły nerwy. Skrytykował biskupów używając słów niecenzuralnych, choć te ostatnie wymówił półgłosem.

-Jak teraz Kościół powinien zafunkcjonować? Pierwszy punkt, k..wa, (...) który podano to najważniejsze, żeby zrobić wszystko co się tylko da, żeby ludzie wrócili do kościoła (..). Noż do k...nędzy. W takim momencie ręce opadają - mówił blogerowi zakonnik. - Nie mam żadnej nadziei w tych gościach" - mówił dominikanin w wywiadzie.