Łódzkie. 19-latek z Wielunia i 25-latek z Radomska stracili prawka za przekroczenie prędkości

Wpadka w pajęczańskim

Policjanci z pajęczańskiej drogówki zatrzymali dwóch młodych kierowców, którzy w obszarze zabudowanym przekroczyli prędkość o 50 km/h.

Już w pierwszych dniach sierpnia dwaj młodzi kierowcy: 19-letni mieszkaniec Wielunia oraz 25-letni mieszkaniec Radomska pożegnali się z prawo jazdy na 3 miesiące oraz zostali ukarani wysokimi mandatami a do ich konta przypisano 10 punktów karnych.

Pamiętajmy, że nadmierna prędkość to główna przyczyna wypadków drogowych, przekraczając ją stwarzamy zagrożenie zarówno dla innych kierujących jak i dla pieszych czy rowerzystów, którzy w konfrontacji z samochodem pozostają bez szans- informuje Marcin Pawełoszek, rzecznik KPP w Pajęcznie.

Policja przypomina

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego, prawo jazdy zostaje zatrzymane na okres trzech miesięcy kierującemu, który w obszarze zabudowanym przekroczył prędkość o więcej niż 50 km/h. Ujawnienie faktu ponownego kierowania pojazdem w powyższym 3-miesięcznym okresie, będzie oznaczało jego wydłużenie do 6 miesięcy. Kolejnym etapem będzie cofnięcie uprawnienia do kierowania pojazdami - jego przywrócenie zostało obwarowane koniecznością spełnienia wszystkich wymagań stawianych osobie po raz pierwszy ubiegającej się o uprawnienie do kierowania pojazdami.