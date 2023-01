Łódzkie. 50-letni kierowca autobusu jechał na "podwójnym gazie" ale wpadł i grozi mu więzienie

- W czwartek około 19.30 dyżurny wieruszowskiej policji otrzymał zgłoszenie, że w kierunku Lututowa jedzie autobus iveco, którego kierujący prawdopodobnie jest pod działaniem alkoholu - mówi asp, sztab Agnieszka Kulawiecka, rzeczniczka prasowa Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu - Jak relacjonował świadek, autobus jechał wężykiem i nie mógł utrzymać prawidłowego toru jazdy. Skierowani na miejsce policjanci wieruszowskiej drogówki zauważyli w miejscowości Wandalin w gminie Złoczew wskazany autobus i zatrzymali go do kontroli. Po krótkiej rozmowie z kierowcą funkcjonariusze wyraźnie wyczuli od niego alkohol. Po sprawdzeniu danych kierującym okazał się 50-letni mieszkaniec powiatu sieradzkiego. Badanie stanu trzeźwości wykazało, że miał on w organizmie ponad 2,5 promila alkoholu. Wyjątkowo bulwersujące było tłumaczenie kierowcy, który na pytanie mundurowych o powód swojego nieodpowiedzialnego zachowania odpowiedział, że „stało się”. Na miejsce przyjechali również złoczewscy policjanci, którzy przejęli dalsze czynności. Autobus został zabezpieczony i przekazany dyspozytorowi. 50-latkowi zostało zatrzymane prawo jazdy. Podróżującemu w autobusie pasażerowi nic się nie stało. Nieodpowiedzialny kierowca odpowie za prowadzenie pojazdu z stanie nietrzeźwości. Za to przestępstwo grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności, zakaz prowadzenia pojazdów na minimum 3 lata oraz wysoka grzywna.