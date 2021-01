Łódzkie. Groźny wypadek na dawnej ósemce pod Wieluniem. 40-letni kierowca poważnie ranny. Ciężarówka uderzyła w samochód osobowy ZDJĘCIA

W środę 27 stycznia na ul. Wrocławskiej w Dąbrowie (droga wojewódzka 488) ok. godz. 08.40 doszło do wypadku z udziałem dwóch samochodów dostawczych i osobówki. Według wstępnych ustaleń policji do kraksy doprowadził 20-letni kierowca mercedesa sprintera.

Jadący w kierunku Wielunia mieszkaniec województwa dolnośląskiego chciał ominąć busa, który oczekiwał na możliwość skrętu w lewo. 20-latek uderzył w tył stojącego na jezdni pojazdu, a następnie zjechał na przeciwległy pas ruchu, gdzie zderzył się czołowo z jadącym z naprzeciwka osobowym peugeotem.

- W wyniku tego zdarzenia najbardziej ucierpiał kierowca peugeota 40- letni mieszkaniec powiatu wieluńskiego, który z poważnymi obrażeniami ciała przewieziony został do szpitala. Kierowca mercedesa sprintera był trzeźwy – podaje st.asp. Katarzyna Grela, rzecznik policji w Wieluniu.