Łódzkie. Pijana kierująca spowodowała kolizję, a chwilę później dachowała

Do zdarzenia doszło w poniedziałek, 26 września, tuż po godzinie 13 pomiędzy Będzynem a Przerębem w gminie Masłowice. Kierująca audi A3 46-latka wyjeżdżała z drogi leśnej na drogę publiczną, nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu i doprowadziła do zderzenia z fordem mondeo.

Niestety kobieta wcale nie miała zamiaru się zatrzymać i odjechała. Widząc to kierujący fordem ruszył w pościg za sprawczynią. Nie trwało to długo, gdyż już po chwili kierująca audi straciła panowanie nad pojazdem, zjechała na pobocze i dachowała. Gdy mężczyzna podjechał bliżej, zobaczył wysiadającą z audi kierującą. Stan kobiety wskazywał na to, że była ona kompletnie pijana. 52-latek zawiadomił policję.