Łódzkie. Śmiertelne potrącenie przez pociąg na torach kolejowych

Do śmiertelnego wypadku kolejowego doszło w nocy z poniedziałku na wtorek między Skrzynkami a Zaosiem w powiecie tomaszowskim.

Tuż po północy policja i straż pożarna zostały zadysponowane do Skrzynek (gm. Ujazd) do poszukiwań osoby zaginionej. Jak wynikało z ustaleń policji 81-letni mieszkaniec gminy Ujazd prowadził w ciągu dnia prace na działce leśnej, ale gdy wieczorem nie wrócił do domu, rodzina zaalarmowała policję. Niestety po trwającej około pół godziny akcji, służby otrzymały zawiadomienie, że niedaleko miejsca poszukiwań w kierunku Zaosia doszło do potrącenia człowieka przez pociąg towarowy. Jak się okazało, był to poszukiwany przez służby mężczyzna, który prawdopodobnie zagubił się wracając po zmierzchu do domu. Ze względu na utrudniony dostęp do miejsca zdarzenia strażacy musieli dojść z wyposażeniem medycznym do poszkodowanej osoby. Niestety obrażenia okazały się poważne i stwierdzono zgon.