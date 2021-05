Łódzkie. Tragedia w Brzezinach. Nożownik zabił sklepikarza i zranił policjanta w Brzezinach. Sam został postrzelony! 11.05.2021

Łódzkie. Tragedia w Brzezinach. Nożownik zabił sklepikarza i zranił policjanta w Brzezinach. Sam został postrzelony!

Do zdarzenia doszło w środę 5 maja w centrum Brzezin. Około godz. 18 do sklepu „Biedronka” przy ul. Modrzewskiego wszedł 39-letni mieszkaniec powiatu brzezińskiego. Zachowywał się dość podejrzanie, co zwróciło uwagę jednego z ochroniarzy. W pewnym momencie 41-latek wziął z półki produkt, schował pod kurtkę i skierował się do wyjścia. Gdy minął linię kas nie płacąc za towar ochroniarz przystąpił do interwencji.

Wyjął z kieszeni nóż i zagroził użyciem

Reakcja złodzieja była błyskawiczna: wyjął z kieszeni nóż i zagroził jego użyciem. Ochroniarz usunął się poza zasięg ciosu, po czym podążył za napastnikiem. Ten ruszył w stronę targowiska miejskiego, na którym stał radiowóz policyjny. Ochroniarz podbiegł do stróżów prawa i wskazał im osobnika, który groził mu nożem. Policjanci ruszyli radiowozem za 39-latkiem używając sygnałów dźwiękowych.