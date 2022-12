Łódzkie. Wypadek na DK 91 w Kolonii Borowiecko. Kierująca nissanem wjechała do rowu, auto dachowało

Do wypadku doszło w środę, 7 grudnia, przed godziną 22 na drodze krajowej nr 91 w Kolonii Borowiecko (gmina Gomunice). Kierująca nissanem micrą jadąc w kierunku Kamieńska na prostym odcinku nie dostosowała prędkości do warunków ruchu, straciła panowanie nad pojazdem i wjechała do rowu, a następnie dachowała.

Kierująca nissanem, 38-letnia mieszkanka powiatu piotrkowskiego została profilaktycznie zabrana do szpitala. Kobieta została pouczona przez policjantów - informuje aspirant Agnieszka Kropisz z Komendy Powiatowej Policji w Radomsku.