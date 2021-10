Łódzkie. Zatrzymano dwa busy przewożące nielegalnych imigrantów

Do zdarzenia doszło 22 października około godziny 11:00. Na terenie gminy stryków został zatrzymany do kontroli ford transit.

54-letni kierowca, obywatel Republiki Czeskiej w części ładunkowej pojazdu przewoził 37 osób (35 mężczyzn oraz 2 kobiety). Byli to obywatele Iraku w wieku od 15 do 29 lat.

Na miejsce wezwano pogotowie ratunkowe, które zabrało 3 osoby do szpitala celem udzielenia pomocy. Dwie z tych osób po przebadaniu opuściły placówkę medyczną. Zarówno Irakijczycy jak i kierujący zostali zatrzymani. Nadal prowadzone są z tymi osobami czynności procesowe przy udziale biegłych tłumaczy. - informuje kom. Aneta Sobieraj.

Kolejną grupę nielegalnych imigrantów zatrzymano około godziny 17:00 na terenie autostrady A2. 28-letni obywatel Finlandii przewoził w renault master 41 osób. Jak się okazało byli to również obywatele Iraku w wieku od 3 do 45 lat ( w tym 7 dzieci).