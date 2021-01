Łódzkie. Ze sklepu ukradł puszkę WOŚP. Złodzieja uchwyciła kamera [ZDJĘCIA]

Kiedy zostaną otwarte restauracje? "Wydaje się, że punktem zwrotnym w czasie pandemii z perspektywy tych firm może być maj"

- Są badania pokazujące wyraźnie, że restauracje, hotele, spotkania towarzyskie- to są te miejsca gdzie zagrożenie koronawirusem jest największe- powiedział prezes PFR Paweł Borys. - Wydaje się, że takim punktem zwrotnym w czasie tej pandemii z perspektywy tych firm może być maj- dodał. Co to oznacza dla branży? - Dalsze utrzymywanie ograniczeń w sektorze gastronomicznym spowoduje, że straty restauratorów będą dla wielu nie do odrobienia- tłumaczy w rozmowie z Agencją Informacyjną Polska Press ekspert.