Lotnisko w Łodzi bez darmowego postoju pod terminalem. Nowe opłaty postojowe na lotnisku im. Wł. Reymona w Łodzi!

Jeszcze niedawno można było podjechać przed terminal łódzkiego lotniska i zatrzymać się bezpłatnie na 2 minuty tuż przy drzwiach. To starczyło na wysadzenie pasażera i szybkie pożegnanie. Teraz jednego z mieszkańców Łodzi zaskoczył szlaban na drodze dojazdowej i informacja, że za wjazd przed terminal pobierana jest opłata – 2 zł za 30 minut.

Okazuje się, że powodem jest działająca od poniedziałku nowa organizacja ruchu i strefy kiss&fly.

- Lotnisko postanowiło wprowadzić opłaty za parkowanie bezpośrednio przed terminalem- przyznaje Wioletta Gnacikowska, rzeczniczka prasowa lotniska. - W godzinach przylotów i odlotów tworzyły się korki i trudno było znaleźć miejsce do zatrzymania się choć na chwilę i wysadzenia pasażera. Niektórzy odprowadzający i odbierający podróżnych zostawiali samochody i szli do terminala, bo nie ponosili za to żadnej opłaty- wyjaśnia.