Łowicz. Brutalne pobicie w rejonie przejazdu kolejowego. Pokrzywdzony został ciężko ranny i wkrótce zmarł

Do zdarzenia doszło wieczorem 4 marca 2017 roku w Łowiczu. Zanim Łukasz K. brutalnie zaatakował na ulicy Mariusza C. i Tomasza O., ci biesiadowali w miejscowych barach. Według prokuratury, Mariusz C. w barze „Pod Jabłonką” zachowywał się tak prowokująco, że został z niego wyrzucony. Razem z Tomaszem O. udał się do baru „Majka”, jednak po pewnym czasie wrócił do baru „Pod Jabłonką”, którego właściciela opluł i oblał piwem.

Oskarżony bił tak zapamiętale, że nie reagował na klakson

W tym czasie oskarżony robił zakupy w sklepie przy ul. 3 Maja, co zostało utrwalone na nagraniach z monitoringu. Następnie udał się w stronę przejazdu kolejowego, gdzie brutalnie zaatakował Mariusza C. i Tomasza O. Świadkiem bijatyki był m.in. Szymon F. jadący tamtędy autem. Zatrzymał się. Zaczął trąbić, zaś przez opuszczoną szybę wezwał agresora, aby przestał bić Mariusza C. Daremnie. Łukasz K. dalej pastwił się nad Mariuszem C., po czym uderzył Tomasza O. tak silnie, że ten przewrócił się i stracił przytomność. Jednak przeżył. W przeciwieństwie do Mariusza C., który doznał ciężkich obrażeń i zmarł po dwóch dniach.