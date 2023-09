Ludwik Waryński nie jest już patronem Szkoły Podstawowej nr 184 w Łodzi

Patron, który "budził wątpliwości"

"IPN wydaje sprzeczne opinie"

"W okresie PRL postać i działalność Ludwika Waryńskiego próbowała zawłaszczyć partia komunistyczna jako rzekomo tożsamą z programem realizowanym przez działaczy bolszewickich i komunistycznych w XX wieku."

Z kolei Tomasz Kacprzak (KO) zastanawiał się po co w ogóle szkoła zwracała się do IPN, skoro zatrudnia nauczycieli historii. Dodał też, że Władimir Putin i papież Franciszek "zacierają ręce, bo to powrót do imperialnej Rosji, skoro zły był człowiek, który walczył z caratem". Według Sylwestra Pawłowskiego same tylko wątpliwości to zbyt mało, żeby zmieniać patrona, który był "wzorem patrioty". On i trójka pozostałych radnych klubu Niezależnych Socjaldemokratów głosowało przeciw, natomiast 20 radnych było za, dwójka wstrzymała się od głosu.