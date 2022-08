Łukasz Góralczyk jest kolejnym wzmocnieniem Widzewa Łódź

Łukasz Góralczyk przez całą swoją dotychczasową karierę występował w klubach z regionu łódzkiego: Gatcie Zduńska Wola i FC10 Zgierz. W barwach tego drugiego zespołu, w poprzednim sezonie miał okazję rywalizować z Widzewem Łódź w rozgrywkach 1 Ligi. Latem przeniósł się do drużyny Czerwono-biało-czerwonych, z którą związał się roczną umową.

Bardzo się cieszę, że nasz klub wzmocnił doświadczony zawodnik związany z naszym regionem. To bardzo ważne mieć w kadrze także takich piłkarzy, którzy identyfikują się z drużyną nie tylko na tej czysto sportowej płaszczyźnie. Michał co prawda jest zawodowym strażakiem, ale uspokajam – przygotowania do sezonu idą zgodnie z planem i pożarów w naszym zespole nie będzie – mówi Michał Chmielewski, sekretarz zarządu Widzewa Łódź Futsal.

Widzewiacy mają przed sobą historyczny, pierwszy z ich udziałem sezon Futsal Ekstraklasy. Drużyna Marcina Stanisławskiego rozpocznę go od meczu z GI Malepszy Futsal Leszno w sobotę, 27 sierpnia o godzinie 16:00 w hali przy ul. Małachowskiego w Łodzi.

Przypominamy, że bilety na to spotkanie, a także karnety na cały sezon, można nabywać za pośrednictwem serwisu https://widzew-bilety.sportigio.com/tickets.