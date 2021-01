Maciej Koziara blisko transferu do GKS Bełchatów

Chodzi o 24-letniego Macieja Koziarę, który w rundzie jesiennej trwającego obecnie sezonu grał w trzecioligowych rezerwach Miedzi Legnica. Wystąpił w 16 meczach, strzelając osiem goli.

Piłkarz był już w Bełchatowie i w rundzie wiosennej sezonu 2019/2020 zaliczył dwa mecze w I lidze. Maciej Koziara jest wychowankiem Arki Gdynia, ale grał także w Gryfie Wejherowe orazDrwęcy Nowe Miasto Lubawskiego. - Chciałbym mieć tego piłkarza w drużynie i rzeczywiście jesteśmy blisko podpisania kontraktu - mówi Marcin Weglewski, trener bełchatowian. - Wcześniej pozyskaliśmy Filipa Laskowskiego z Podbeskidzia Bielsko-Biała.

Tymczasem do grupy testowanych w Bełchatowie piłkarzy dołączył bramkarz trzecioligowego Ruchu Chorzów Kamil Lech. To 26-letni wychowanek „Niebieskich”, który prawie całą swoją dotychczasową karierę spedził w Ruchu z krótką przerwą na Podbeskidzie Bielsko-Biała. Jest także zaledwie 17-letni Oskar Trelowski z częstochowskiego Rakowa- Ćwicza z nami także trzej piłkarze z drużyny juniorów - kontynuuje Marcin Węglewski. - To Bartosz Kołodziejski, Hubert Jakubiec oraz Oskar Przywara.

W środę (27 stycznia) bełchatowianie rozegrają drugi zimowy sparing. Tym razem z trzecioligowcami z Lechii Tomaszów Mazowiecki. Początek meczuna sztucznym boisku o godz. 11.