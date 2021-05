Magia premii za awans wpływa na żużlowców Orła. Przedłużony termin zakupu karnetów

Zostało już przełożonych wiele spotkań. A termin meczu Orła ze Startem Gniezno przekładany był trzy razy i znów nie udało się spotkania przeprowadzić. Ostatnio mecz miał odbyć się 18 maja, ale przeszkodziła... pogoda.

– Mieliśmy pecha, który był zarazem szczęściem ekipy z Gniezna, że mecz ze Startem we wtorek nie doszedł do skutku – mówił główny sponsor Orła Witold Skrzydlewski dla portalu sportowefakty.pl. – Byliśmy trochę rozpędzeni po wygranej nad Wybrzeżem, a oni rozbici. W tej sytuacji pewnie nasze szanse rosły, ale nie dało rady pojechać i trzeba to zaakceptować. Zachowujemy spokój. Dlaczego na razie jedziemy tak dobrze? Może to magia tej premii za awans, którą obiecałem? Do tej pory w ogóle nie zakładałem, że będę musiał coś dodatkowo wypłacać. Jeśli przejedziemy osiem meczów i będziemy nadal bardzo wysoko, to wtedy pewnie zacznę drapać się po głowie.

Główna Komisja Sportu Żużlowego poinformowała o przełożeniu terminu rozegrania domowego meczu Orła Łódź z Polonią Bydgoszcz. Planowane było na 25 maja, ale trzeba poczekać do 30 czerwca. Najbliższe spotkanie odbędzie się 30 maja (niedziela) o godzinie 14:00. Rywalem Orła Łódź będzie wówczas też Polonia Bydgoszcz, ale będzie to starcie rozgrywane na wyjeździe.

Poznaliśmy również dokładny termin rewanżowego meczu z drużyną Zdunek Wybrzeże Gdańsk. Starcie 9. rundy eWinner 1.Ligi odbędzie się 5 czerwca (sobota) o godzinie 18:30 w Łodzi.

W związku z wieloma pytaniami kibiców odnośnie umożliwienia zakupu karnetów na mecze Orła na sezon 2021 klub przedłużył możliwość zakupu całosezonowej wejściówki do 26 maja. Karnety można nabywać za pośrednictwem systemu sprzedaży motoarena.makis.pl na udostępnione miejsca oraz stacjonarnie w Dziale Sprzedaży Biletów, ul Bandurskiego 7. Karnety kosztują 270 i 200 zł oraz ulgowe 90 i 60 zł.

Osoby zainteresowane zakupem karnetu na sektor VIP proszone są o kontakt mailowy: biznes@orzel.lodz.pl. Więcej informacji udziela Dział Sprzedaży Biletów – ul. Al. Bandurskiego 7, mailowo: pomoc.motoarena@makis.pl, lub telefonicznie w godzinach 10-16 nr telefonu: 785 161 466. ą