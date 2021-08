Majstersztyk trenera Marka Chojnackiego. Zwycięska inauguracja sezonu piłkarek TME SMS Łódź

Niespodziewanie w 14 minucie prowadzenie objęły piłkarki z Wrocławia. Marcelina Buś wykorzystała pierwszą, dobrą akcję gości i strzeliła z bliska do siatki. Piłkarki TMESMSpróbowały szybko odrobić straty, ale do zmiany stron to się ni udało.

Dopiero w 58 minucie łodzianki odczarowały bramkę wrocławianek. Piłkarki TMESMSwywierały presję na rywalkach, nie pozwalały im wyjść z piłką z własnej połowy i w końcu piłkarki Śląska nie upilnowały Klaudii Jedlińskiej, która przyjęła podanie Anny Rędzi w polu karnym, zostawiła piłkę Nadii Krezyman i młoda zawodniczka TMESMSz bliska umieściła piłkę w siatce.

Trener Marek Chojnacki doskonale jednak zareagował na wydarzenia boiskowe i w 70 minucie wprowadził na boisko dwie zawodniczki: Małgorzatę Lichwę i debiutującą w barwach TMESMSDominikę Kopińską. I to był majstersztyk trenera. Pierwsza asystowała, a druga wykończyła akcję łodzianek w 78 minucie. Małgorzata Lichwa oddała strzał na bramkę Śląska, ale została zablokowana, a po odbiciu piłki podała do Dominiki Kopińskiej. Nowa zawodniczka TMESMSpo krótkim dryblingu strzeliła z około 11 metrów po długim rogu, nie do obrony!

Piłkarki TMESMSŁódź wygrały zasłużenie.