Mama 4 plus. 2267 matek i 27 ojców w województwie łódzkim dostaje emeryturę za wychowanie przynajmniej czwórki dzieci

Potocznie chodzi o tzw. emeryturę matczyną, nazywaną też mama 4 plus, a formalna nazwa to rodzicielskie świadczenie uzupełniające. Przysługuje tym kobietom, które urodziły i wychowały minimum czworo dzieci i przez to nie miały możliwości podjęcia pracy lub pracowały zbyt krótko, by otrzymać "normalną" emeryturę. Pieniądze mogą też otrzymać ojcowie, którzy wychowali minimum czwórkę dzieci, gdyż ich matki albo zmarły albo odeszły i nie zajmowały się nimi. Trzeba także osiągnąć wiek emerytalny, który wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.