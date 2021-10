Marcin Gortat wrócił na parkiet. Wystąpił w CNBA - niespodziewany debiut na 25-lecie ligi. Zdjęcia

Mecz zakończył się wynikiem 70:49 dla Komarów, zaś Marcin zagrał naprawdę dobre zawody, biorąc pod uwagę fakt, że był to jego pierwszy występ od dłuższego czasu. MG13 rzucił 17 punktów (8/14 za dwa i jeden celny rzut wolny), zebrał 12 piłek (6 w ataku, 6 w obronie), do tego dodał aż 4 bloki i jeden przechwyt kończąc spotkanie bez straty na swoim koncie.

Warto podkreślić, że Marcin Gortat nie miał łatwego życia pod koszem, bowiem krył go jeden z najbardziej doświadczonych wysokich zawodników ligi, a zarazem nieustępliwy obrońca - Maciej Szkudlarek. MG13 na każdy swój punkt musiał solidnie zapracować.

W tym roku świętujemy 25-lecie naszych rozgrywek. Rozgrywamy dwie edycje w ciągu roku w okresach wrzesień – grudzień oraz luty – maj. Obecnie występuje ponad 500 zawodników, którzy w jednej edycji rozgrywają ponad 250 spotkań. Jest niezwykle ciekawie, a udział takiej gwiazdy jak Marcin podnosi tylko prestiż rozgrywek, jak i mobilizuje przeciwników do jeszcze większego zaangażowania. W końcu ziściło się marzenie wielu, aby zmierzyć się z graczem, który przez wiele lat rywalizował z najlepszymi graczami całego globu - podsumował organizator ligi Michał Pietrakiewicz.

Marcin Gortat poinformował organizatorów ligi, że nie jest to jego ostatni mecz w koszulce Komarów w tym sezonie.