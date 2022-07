Marcin Hycnar zagra główną rolę w polskiej wersji ukraińskiego serialu „Sługa narodu”

Polską wersję serialu „Sługa narodu”, który był hitem w Ukrainie, przygotowuje telewizja Polsat. Wkrótce mają się rozpocząć zdjęcia do produkcji, serial miałby trafić do ramówki stacji jeszcze w tym roku. Emisję telewizyjną poprzedzi premiera w Polsat Box Go.

Polsat ma już skompletowaną obsadę serialu, ale stacja nie podaje na razie szczegółów. Marcin Hycnar został wyłoniony do głównej roli w ramach wewnętrznego castingu organizowanego przez spółkę Polot Media, producenta serialu. Rozważano około 150 kandydatur, z nieoficjalnych informacji wynika, że o rolę mieli się ubiegać też m.in. Piotr Adamczyk, Maciej Stuhr i Borys Szyc.

„Sługa narodu” to satyryczny ukraiński serial z 2015 roku. W głównej roli wystąpił obecny prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, który wcielił się w postać nauczyciela Wasyla Petrowicza Gołoborodko. Zaskakująca kariera mężczyzny rozpoczyna się po opublikowaniu w internecie filmiku nakręconego przez jednego z uczniów. Nauczyciel krytykuje rząd za panującą w kraju korupcję i domaga się zmian. Zdobył ogromną popularność i zostaje wybrany prezydentem Ukrainy. Serial doczekał się trzech sezonów, powstał również film fabularny. Wołodymyr Zełenski założył następnie partię Sługa Narodu i w 2019 roku wygrał wybory prezydenckie w Ukrainie.