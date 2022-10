Marczyk i Gospodarczyk kończą sezon Rajdowych Mistrzostw Świata WRC z punktami

Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk zakończyli pierwszy sezon startów w Rajdowych Mistrzostwach Świata WRC. Załoga ORLEN Team podczas Rajdu Katalonii powróciła na nawierzchnię asfaltową po sześciomiesięcznej przerwie. Duet w Škodzie Fabii Rally2 evo szybko przestawił się na nowy tryb i był niezwykle konkurencyjny na krętych hiszpańskich trasach.

Marczyk i Gospodarczyk wygrali kolejny odcinek w klasie WRC 2 Junior i wbili się na podium w WRC 2 Open. Polska załoga regularnie notowała czasy w czołówce, co ostatecznie pozwoliło im na zajęcie wysokiego 10. miejsca w klasie WRC 2 Open, w której wystartowało ponad 30 załóg, oraz 6. pozycji w klasie WRC 2 Junior. To był kolejny bardzo dobry występ załogi ORLEN Team.

Rajd Katalonii zakończył pierwszy sezon startów Marczyka i Gospodarczyka w Rajdowych Mistrzostwach Świata. Załoga zachwycała kibiców i ekspertów swoim tempem, stając na podium w swoich debiutach w niesamowicie wymagających imprezach, jak Rajd Portugalii, czy Rajd Finlandii. To prawdopodobnie pozwoli na zajęcie 6. miejsca w stawce najlepszych juniorów świata.

- Meta tak długiego i wymagającego Rajdu Katalonii to dla nas duży sukces. Ta impreza dała nam mnóstwo doświadczenia. Najważniejsza jest nauka – dokładnie poznaliśmy charakterystykę rajdu i na pewno wykorzystamy to w przyszłości. Jestem bardzo zadowolony z tempa, które pokazywaliśmy w piątek i w niedzielę. Jeśli chodzi o sobotę, to ja, jako perfekcjonista, wciąż widzę pole do poprawy – zaznaczył Mikołaj Marczyk.

- Na Power Stage biliśmy się na ułamki sekund z rywalami i to my wyszliśmy z tej walki zwycięsko. Wytrzymaliśmy to tempo, zarówno psychicznie, jak i fizycznie, co dobrze o nas świadczy. Jestem przekonany o tym, że za rok tutaj wrócimy i powalczymy o najwyższe pozycje – zakończył kierowca ORLEN Team.