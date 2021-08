Marczyk i Gospodarczyk wiceliderami klasyfikacji mistrzostw Europy po 50. Rajdzie Barum. Zdjęcia

Rajd Barum to prawdopodobnie najtrudniejsza runda Rajdowych Mistrzostw Europy. Co więcej, według wielu ekspertów jest to najtrudniejszy asfaltowy rajd na świecie. Same odcinki w okolicach przemysłowego Zlina są niezwykle wymagające. Wąskie, bardzo szybkie, prowadzące przez lasy, pełne rajdowego „syfu” i błota. Natomiast o wyjątkowości tego rajdu świadczy coś jeszcze.

Mianowicie potężna, lokalna konkurencja. Swego czasu w mistrzostwach Europy pojawiały się nawet pomysły, aby miejscowi zawodnicy niestartujący w całym cyklu nie mogli odbierać punktów tym, którzy biorą udział w FIA ERC na co dzień. Było to pokłosie m.in. właśnie słynnej „Barumki”, na której doświadczeni czescy kierowcy czują się nawet pewniej, niż Włosi na ich Rajdzie Rzymu.

Już odcinek kwalifikacyjny pokazał, że Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk mają w ten weekend sporo do udowodnienia. Załoga ORLEN Team wykręciła czwarty czas, przegrywając zaledwie o 0,007 s z Janem Kopeckim i Janem Hlouskiem. Warto w tym momencie dodać, że Honza Kopecky to kierowca, który startował w tym rajdzie po raz 18. i miał na swoim koncie już 10 zwycięstw i 92 wygrane odcinki specjalne. Jak zatem porównać doświadczenie obu panów, skoro „Miko” w przeszłości przejechał w całości zaledwie… cztery odcinki specjalne Rajdu Barum?