Marek Cieślak trenerem żużlowców Orła. Jest problem z torem w Łodzi

– Po ostatnim nieudanym sezonie postanowiliśmy wziąć trenera z najwyższej ligi światowej – ujawnił honorowy prezes Orła Witold Skrzydlewski. – Działamy na tych samych falach. Jestem mu wdzięczny, że przyjął naszą propozycję.

Trener Marek Cieślak przypomniał, że pierwszy raz jako zawodnik w Łodzi jeździł w meczu ligowym 1970 roku, czyli 52 lata temu. W łódzkiej drużynie był Edward Kopczyński. Lista sukcesów Marka Cieślaka jest długa.

– Zgodziłem się, bo widzę potencjał w łódzkiej drużynie – zdradził trener Marek Cieślak. – Od jak najlepszej strony poznałem prezesa Witolda Skrzydlewskiego. To człowiek, który jak powie A, to znaczy A. Można tutaj w Łodzi zrobić dobry wynik, dobre widowiska, które będą przyciągały widzów. Jest jeszcze jedna ważna rzecz - stadion. Ten tor zasługuje na organizację zawodów z najwyższej półki, czyli ekstraligi. Trzeba się do tego szykować i tak montować drużynę, żeby żużel w Łodzi był na najwyższym poziomie. Wcześniej pochwały pod adresem łódzkiego obiektu przekazywali wszyscy zawodnicy startujący w Łodzi w mistrzostwach Europy SEC.

Kto będzie jeździł w łódzkiej drużynie? Brady Kurtz chce odejść do Rybnika, bo szuka klubu, w którym jest progres. Szkoda, że on sam popadł w regres, bo z piątego miejsca w raningu I ligi za rok 2021 spadł na czternaste rok później.

– Skład kadry na sezon 2023 jest obiecujący - mówi Marek Cieślak.– Ale za wcześnie jest na zdradzanie szczegółów.

Niestety, nie wszystko w łódzkim żużlu jest różowe. Po ostatnich mistrzostwach w driftingu żużlowy tor przy ul. 6 Sierpnia został poważnie zniszczony. – Bez uzgodnienia z nami urządzono zawody w driftingu – opowiada Witold Skrzydlewski. – Tydzień później miało być wszystko przywrócone do pierwotnego stanu. Tak się nie stało. Wywieziono natomiast kilkadziesiąt ton granitu. Pięć lat walczyliśmy o to, by ten tor był dla nas przyjazny i stał na wysokim poziomie. Teraz wszystko zostało zdewastowane. Ktoś musi za to ponieść odpowiedzialność. Być może władze MAKiS zdecydowały, że żużel w Łodzi trzeba zlikwidować, to przeniesiemy się do innego miasta.

Ręce opadają. Istnieje konflikt na linii Widzew - władze miasta, szykuje się kolejny związany z żużlowym klubem.

– Za własne pieniądze utrzymywaliśmy tor żużlowy – dodaje Witold Skrzydlewski. – To wszystko zostało zaprzepaszczone. Trzeba ratować tę nawierzchnię. Władze miasta muszą nas traktować poważnie. Jeśli teraz nie przygotuje się właściwie toru, to na wiosnę będzie już za późno.

Trenera Marka Cieślaka też zmartwił stan toru w Łodzi.

– Wiem, jak ciężko pracowaliśmy przez te lata, by doprowadzić nawierzchnię do stanu używalności i ścigania na wysokim poziomie – dodał Piotr Świderski, asystent trenera w drużynie Orła. – Jestem mocno zaniepokojony. ą