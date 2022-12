Martyna Bulzacka z Łaskovii - to jest talent na miarę Malwiny Smarzek-Godek. Ona będzie gwiazdą!

Biało-Czerwone rozegrały pięć meczów, w każdym nie dając rywalkom najmniejszych szans. W nagrodę wystąpią w finale mistrzostw Europy, który odbędzie się w lipcu 2023 roku na Węgrzech i w Serbii. Reprezentację Polski do sukcesów poprowadziła łaskowianka Martyna Bulzacka, która jest n najlepszej drodze, aby zostać siatkarską gwiazdą naszego kraju.

- Jakie były siatkarskie początki córki - zastanawia się Jacek Bulzacki, ojciec reprezentantki Polski. - Pamiętam, że w 2015 roku zapytałem trenera Łaskovii Łask Bogdana Lipowskiego, dlaczego nie ma w klubie grupy dla dzieci w wieku szkolnym. W Łasku w tamtym czasie była natomiast druga liga siatkówki kobiet. Na efekty rozmowy nie trzeba było długo czekać. Szybko zawiązała się grupa minisiatkówki dla najmłodszych dzieci. Martyna wraz z kilkoma koleżankami do niej. Po kilku tygodniach opiekę nad grupą przejęła trener Maja Lipowska i to pod jej skrzydłami dziewczęta zdobywały pierwsze medale mistrzostw województwa łódzkiego, a w 2019 roku sięgnęły po wicemistrzostwo Polski w minisiatkówce w kategorii trójek. Od sezonu 2019/2020 Martyna wraz z wyróżniającymi się koleżankami dołączyły do drużyny młodziczek, którą opiekował się się Filip Lipowski, choć już wcześniej miała okazję do wspólnych występów z kilka lat starszymi koleżankami.

Martyna przyznaje z kolei, że początkowo wzorowała się na grającej obecnie w Brazylii, byłej reprezentantce naszego kraju Malwinie Smarzek-Godek. Nic to jednak dziwnego, bo pierwsze kroki do wielkiej kariery gwiazda pochodząca z podłaskiego Wiewiórczyna, stawiała przecież pod okiem Bogdana Lipowskiego. - W miarę upływu czasu wzorem dla mnie stała się rozgrywająca reprezentacji Polski Joanna Wołosz - przyznaje.

Jak było z reprezentacją Polski? Pierwsze powołanie do szerokiej kadry Polski otrzymała w 2019 roku. Punktem zwrotnym w jej obecnej przygodzie z reprezentacją był tegoroczny turniej finałowy mistrzostw Polski młodziczek w Szamotułach, który śledził sztab kadry, na czele z pierwszym trenerem Krzysztofem Janczakiem. Na turnieju Martyna jako kapitan poprowadziła zespół do kolejnego wicemistrzostwa Polski i zasłużenie otrzymała tytuł najlepszej rozgrywającej turnieju. Występ Martyny w Szamotułach zapadł szkoleniowcom w pamięci na tyle mocno, że gdy tylko trener Janczak jesienią rozpoczął kompletowanie składu reprezentacji na grudniowe Mistrzostwa Europy Wschodniej od razu skontaktował się z łaskowianką, która została kapitanem reprezentacji.

- Byliśmy na Łotwie i kiedy córka wyprowadzała drużynę na mecz, a potem był Mazurek Dąbrowskiego, ogarniało nas wszystkich w wielkie wzruszenie - mówi pan Jacek. - W domu pozostała natomiast część rodziny wraz z babcią na czele, którą duma rozpiera że ma taką wnuczkę

Kapitan reprezentacji jest uczniem drugiej klasy Liceum w Szkole Mistrzostwa Sportowego przy Zespole Szkół Mundurowo-Technicznych w Ostrowie koło Łasku.

- Dzięki temu, że jest w klasie sportowej łatwiej pogodzić jej naukę z codziennymi treningami, ponieważ odbywają się one w ramach zajęć lekcyjnych - wyjaśnia nasz rozmówca. - Jeśli chodzi o wyniki w nauce, to nigdy nie można było w jej przypadku na nie narzekać, choć nie da się ukryć, że przygotowania do mistrzostw Europy Wschodniej i same mistrzostwa, które wiązały się łącznie z kilkoma tygodniami nieobecności w szkole narobiły trochę zaległości do nadrobienia. Ma jednak wsparcie w koleżankach z klasy i drużyny. To bardzo ważne.

Na pytanie, czy pojawiają sie już propozycje z silniejszych klubów zawodniczka odpowiada z uśmiechem. - Owszem, pojawiają się, ale na razie nie ma tematu, najsilniejsza jest nasza Łaskovia.

Oczywiście, że nie samą siatkówką Martyna Bulzacka życje. W wolnych chwilach lubi słuchać muzyki, ale także gotować , oglądać filmy i oczywiście mecze siatkówki, te reprezentacyjne, ale także klubowe.

- Staramy się jak najmocniej wspierać Martynę w tym co robi, a postępy które czyni to dla nas powód do ogromnej radości i satysfakcji - puentuje Jacek Bulzacki. - Bardzo się cieszymy, że może spełniać swoje kolejne sportowe marzenia robiąc to co kocha.

Bogdan Lipowski, utytułowany trener siatkarski z Łasku, nie ma z kolei najlepszych wątpliwości, że Martyna Bulzacka, to talent na miarę Malwiny Smarzek-Godek.