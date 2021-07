Master Pharm Rugby Łódź walczą o mistrzostwo Polski. Na trybunach 75 procent plus zaszczepieni

Dzień przed meczem ekipa Master Pharm Rugby Łódź zrobiła sobie pamiątkowe zdjęcia pod pomnikiem Neptuna na Długim Targu w Gdańsku. Neptun pomoże łodzianom zdobyć Sopot.

- Przepisy pozwalają nam na przyjęcie 75 procent stadionu plus osoby, które są zaszczepione. To razem będzie stanowić liczbę 2200 kibiców. Mam nadzieję, że stadion będzie pękał w szwach, to będzie wielkie święto rugby, będzie świetna zabawa, wiele atrakcji dla dzieci i dorosłych pod hasłem "Ogniwo Family", stadion zostanie otwarty w niedzielę o godz. 14, godzinę przed meczem - mówił członek zarządu Ogniwa Sopot, Adam Pogorzelski.